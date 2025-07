Z zvezo Fidas so dosegli 7800 darovanj

Dva mandata v vlogi predsednika goriškega združenja krvodajalcev ADVS, dva na čelu posoškega združenja krvodajalcev Fidas. Po štirinajstih letih je Feliciano Medeot včeraj zvečer v Zagraju še zadnjič predsedoval skupščini delegatov zveze Fidas, na kateri je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo. Izkoristili smo priložnost za pogovor o dosedanjem delu in izzivih.

Zakaj ste se odločili, da zapustite predsedniško mesto?Ko se doseže toliko ciljev in udejanji mnogo projektov, je čas za predajo štafetne palice. To je zdravo tudi zato, da se izognemo pripisovanju nekega združenja eni sami osebi. Slednje sestavlja namreč več ljudi, ne le vrhovni vodja. Sprememba pa je bistvena tudi za priliv novih idej in predlogov. Pogosto se pritožujemo, da imajo vodilne vloge vedno iste osebe. Morda lahko vendarle umik pritegne nove ljudi.

Zveza Fidas je nastala pred osmimi leti in je združila celotno ozemlje goriške pokrajine. Katere so njene prednosti?Prednost je nedvomno v tem, da smo z zvezo dosegli 7800 darovanj. Poleg tega je pozitivno tudi to, da smo poenotili koordinacijo desnega in levega brega Soče ter da sodelujemo tako z goriškim kot s tržiškim transfuzijskim centrom. Tudi glede promocije prinaša zveza svoje sadove. Omogoča tudi več storitev in posledično še večjo pozornost do tega, kar je in bi moral biti vedno glavni cilj, in sicer zagotavljanje samozadostnosti s krvnimi komponentami. In to zagotavljamo na več kot zadosten način. Na 7800 darovanj jih namreč goriška in tržiška bolnišnica porabita 4000, kar pomeni da zveza Fidas dela tudi za Trst in v manjši meri prispeva celotni deželi.

Koliko društev je danes del zveze Fidas?Trenutno zvezo Fidas sestavlja 24 krvodajalskih sekcij, od katerih sta dve slovenski, in sicer doberdobska in sovodenjska. Prišlo je do zamisli, da bi ustanovili združenje v Brdih. Morda pa se bo ena sekcija pojavila tudi na Krasu.