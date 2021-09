Za ljudi na vozičku bodo avtobusi dostopnejši

Da Gorica ni najbolj prijazno mesto za ljudi na vozičku, lahko opazi vsakdo, ki se sprehodi zlasti po bolj obrobnih mestih predelih. Občinska uprava si sicer že vrsto let prizadeva za postopno odpravljanje arhitekturnih ovir – v obnovljenih mestnih ulicah so klančine urejene –, v prihodnjih mesecih pa bodo poskrbeli, da bodo invalidom dostopnejši tudi javni prevozi. V triletnem programu naložb za obdobje 2021–2023 je namreč predvidena prilagoditev in odprava arhitekturnih ovir na trasah mestnih avtobusov: vrednost del je 140 tisoč evrov, za izvajalca pa so imenovali podjetje Ises iz Nem na Videmskem.

Novice se veselijo predstavniki združenj invalidov, ki pa v isti sapi opozarjajo, da ima Gorica še veliko poti pred sabo, če želi postati inkluzivno mesto prav za vse. »Uprava župana Ziberne ima posluh za naše potrebe, žal pa Gorica še nima urbanističnega načrta za odpravo arhitekturnih ovir – t.i. Peba –, ki bi omogočil celosten oris mesta in potrebnih posegov,« izpostavlja Mario Brancati, predsednik združenja Anffas iz Gorice, ki skrbi za osebe z duševnimi motnjami in njihove družine. Projekta prilagoditve avtobusnih postaj se vsekakor veseli, saj bo kljub vsemu naložba pripomogla k boljšemu dostopu do javnega prevoza. Za pripravo urbanističnih načrtov Peba zagotavlja Dežela Furlanija - Julijska krajina občinam finančno pomoč, zato je po Brancatijevem mnenju izgubljena priložnost, če se Gorica ne odloči za to. »Odprava arhitekturnih ovir ni samo vprašanje primernih pločnikov ... Da mesto postane bolj dostopno za ljudi na invalidskem vozičku, je treba prilagoditi tudi javne stavbe in poslopja, saj so nekatera trenutno nedostopna za invalide. Zato si močno prizadevamo, da bi goriška občina sestavila urbanistični načrt Peba,« poudarja Brancati.