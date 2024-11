Za luknjasti odsek med štandreškem krožiščem in mejo nov asfalt in kmalu tudi nov lastnik

Nekaj sto metrov dolg cestni odsek med štandreškim krožiščem in državno mejo ravnokar prenavljajo: dobil bo nov asfalt in obcestne ograje.

Prenovitvena dela so bila še kako potrebna, saj je bilo cestišče polno lukenj, ki med Evropsko prestolnico kulture 2025 ne bi predstavljale lepe vizitke za Gorico in Novo Gorico. Nastale so med pandemijo covida-19, ko so bile ponovno uvedene policijske kontrole na državni meji in je bil zaradi tega ves promet preusmerjen na en vozni pas.

Sdag nima dovolj sredstev

»Zadnji del ceste tik pred državno mejo je v lasti goriške občine, ki ga je svojčas dala v upravljanje svoji hčerinski družbi Sdag. Med pandemijo covida-19 so zaradi ponovne uvedbe policijskih kontrol avtomobili in tovornjaki vozili samo po enem voznem pasu, tako da se je pod težo tovornih vozil asfalt pogreznil v raznih točkah. V družbi Sdag sami nimamo dovolj sredstev za sanacijo odseka, zaradi česar smo se v dogovoru z goriško občino odločili, da odsek odstopimo državni agenciji za javno dobro, ki ga bo zaupala v upravljanje avtocestni družbi Autostrade Alto Adriatico,« pojasnjuje Giuliano Grendene, direktor družbe Sdag, ki sicer upravlja tudi štandreško tovorno postajališče in celotno območje nekdanjega mejnega prehoda.

»Dogovor z družbo Autostrade Alto Adriatico bomo udejanjili v več fazah. Najbolj nujno je čim prej prenoviti dotrajani odsek, saj prihodnje leto zaradi Evropske prestolnice kulture 2025 pričakujemo porast prometa. Zaradi tega nam je priskočila na pomoč Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je zagotovila finančna sredstva za izvedbo del v pričakovanju naslednje faze, med katero bomo morali poskrbeti za prenos formalnega lastništva tega odseka ceste z goriške občine na državno agencijo za javno dobro,« pojasnjuje Grendene, po besedah katerega je iz birokratskega vidika druga faza precej zapletena, saj se mora družba Sdag odpovedati upravljanju odseka med štandreškim krožiščem in državno mejo, nakar ga mora občina odstopiti državni agenciji za javno dobro, ki ga mora zaupati v upravljanje družbi Autostrade Alto Adriatico, katere delovanje nadzirajo deželi Furlanija - Julijska krajina in Veneto ter italijanska ministrstva za infrastrukture in promet, za ekonomijo in za finance. Odsek se bo po spremembi lastništva in zamenjavi upravitelja spremenil tudi iz formalnega vidika, saj bo priključen avtocesti A34.

Že položili nov asfalt

Prenovitvena dela, vredna približno 800.000 evrov, so na cesti med štandreškim krožiščem in nekdanjim mednarodnim mejnim prehodom stekla v začetku novembra. Staro asfaltno kritino so že odstranili, poleg tega so v glavnem že položili tudi novo plast asfalta, ki bo končno zagotavljal udobno izstopanje iz Italije v Slovenijo in vstopanje iz Slovenije v Italijo.

Dela na vozišču se bodo končala v kratkem, medtem ko bo treba na namestitev novih obcestnih ograj in nekatere druge malenkosti še malo počakati. Gradbeni delavci bodo z delom predvidoma zaključili v prvem tednu decembra. Med dosedanjim potekom gradbenih del je bil prehod državne meje vseskozi zagotovljen, ustrezni obvozi bodo urejeni tudi do zaključka obnove.

Še vedno čakajo ...

V družbi Sdag z nestrpnostjo pričakujejo tudi začetek gradnje novega železniškega povezovalnega loka, ki bo zagotovil direktno železniško povezavo med Štandrežem in Vrtojbo. Zaenkrat še ni datuma začetka del, s katerimi bo družba Rete ferroviaria italiana (RFI) kakorkoli morala še kako pohiteti, če res hoče novo infrastrukturo usposobiti do leta 2026, kot je bilo napovedano že marca 2023.