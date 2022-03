Za mir, ki se začne pri zgodovini družin

Zakaj ne bi zavestno obudili vezi z jezikom in kulturo tiste slovenske babice, furlanskega strica, očeta iz Južne Italije, avstrijskega pradeda? V goriških družinah obstaja potencial za razvoj resnično evropske kulture »miru od spodaj«, ki samo čaka, da se razvije.

Na dan mestnih zavetnikov Hilarija in Tacijana je goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli v svoji homiliji med slovesno mašo v stolni cerkvi izrazil tudi to misel. Precejšen del pridige je posvetil projektu Evropske prestolnice kulture. Ponovil je željo, ki jo je že pred časom izrazil, da bi Nova Gorica in Gorica bili ne le evropska prestolnica kulture, ampak tudi prestolnica evropske kulture. »Odgovornost našega mesta skupaj z Novo Gorico je zelo velika, če pomislimo, da smo poklicani k zastopanju vseh vrednot določenega dela ljudi,« je povedal. Ta odgovornost je toliko večja v teh dneh, ko v Evropi doživljamo vojno, kot marsikje drugje pa tudi v Gorici skušamo sprejemati begunce. Evropska prestolnica kulture, ki nas čaka leta 2025, nas po nadškofovih besedah tudi poziva k določenim vprašanjem: kako je mogoče, da se v 21. stoletju v osrčju Evrope še vedno uporablja vojno za reševanje konfliktov in napetosti? »Naše mesto in naše območje, kjer so še vedno vidne brazgotine tistih tragedij, bi lahko pomagala Evropi z avtentično refleksijo o njeni preteklosti in njeni sedanjosti,« je povedal nadškof. O zbliževanju Gorice in Nove Gorice ter grajenju skupnih poti pa je nadškof ponudil nekaj konkretnih predlogov za bolj plodno sodelovanje. V prvi vrsti je spodbujanje spoznavanja in izmenjav med mestoma in njihovima okolicama. Goriška nadškofija že dela v tej smeri, saj goji odnose med cerkvenimi skupnostmi čez mejo. Drugi nadškofov predlog pa zadeva prej omenjeno ozaveščanje o lastni družinski večjezičnosti in večkulturnosti. Tudi na upravnem nivoju je nadškof omenil dve možni razvojni poti. Prvo zadeva socialno pomoč in oskrbo za osebe v stiski. Dalje, z ozirom na izobraževanje, pa se nadškof sprašuje, ali ni prišel čas za skupno – evropsko – univerzo, ki bi združila dosedanji izkušnji v Gorici in Novi Gorici.