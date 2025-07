Za namakanje in v protipožarne namene

Lepa priložnost, ki je ne gre zamuditi. Tako meni doberdobski župan Peter Ferfoglia v zvezi z načrtom gradnje namakalnega sistema v doberdobski občini, ki bi se lahko, če bo šlo vse po načrtih, uresničil že prihodnje leto. Zadnji fazi projekta, ki so ga začeli snovati že pred časom, bo sledila začasna komisija, ki so jo imenovali na zadnji seji doberdobskega občinskega sveta. Le-ta je potekala 25. junija.

Poleg komisije, ki je pristojna za namakalni sistem, so na srečanju občinskega sveta imenovali člane še ene komisije, ki se bo posvečala razvoju kmetijskega sektorja in posodobitvi s tem povezanega prostorskega načrta. Obema komisijama predseduje občinski svetnik Andrej Lakovič, ki se z namakalnim sistemom ukvarja že od leta 2020. Komisiji sestavljajo še Martin Juren, Greta Lefons, Mirko Marušič (iz večine) in Silvano Semolič (iz opozicije).

»Doberdobsko območje je zelo raznoliko,« poudari Lakovič. Celotna površina občine meri približno 2705 hektarjev. Od teh pa je le manjši del (okrog 230 hektarjev) namenjen kmetijskim dejavnostim in spada v prostorskem načrtu pod cono E4, razlaga občinski svetnik iz vrst Občinske enotnosti. Velik del površine je namreč vključenih v zavarovano območje Natura 2000, predel ob Doberdobskem jezeru je deželni naravni rezervat, velika površina občine pa je t. i. cona E2 oziroma zavarovano gozdno območje.

Vodo bi črpali iz Soče

»Predel med Doberdobom, Poljanami in t. i. Križado, na meji z Občino Zagraj, je edini trikotnik, ki ga lahko kmetijsko razvijemo,«pojasni doberdobski župan in dodaja, da bi radi do tega predela pripeljali vodo za namakanje. Vodo bi črpali iz Soče v Zagraju.

»Seveda vsi soglašamo s tem, da je naš teritorij zaščiten in da spodbujamo biotsko raznolikost, radi pa bi dosegli neko ravnovesje in razvili tudi kmetijski sektor,« pravi Lakovič, nekdanji deželni predsednik zveze kmetovalcev CIA. S projektom za napeljavo vode v doberdobsko občino se je s Konzorcijem za bonifikacijo Julijske krajine lotil že leta 2020. Finančna sredstva za projekt je zagotovila Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, ki je dodelila prispevek v dveh sklopih: najprej je za namakalni sistem 815.000 evrov, nato pa še 600.000 evrov.

Zdaj je na vrsti še tretji sklop. »Zaradi splošnih podražitev namreč sredstva ne zadostujejo,« pojasni Lakovič in pristavi, da je bil pred pandemijo strošek za cev in izkop okrog 60-65 evrov na meter, zdaj pa se je cena skoraj potrojila. Da jim bo denar dodeljen, morajo dokazati, da imajo dovolj namakalnih površin, pravi Lakovič. Sodelujejo tudi z gozdno policijo. Dovod vode bi namreč lahko izkoristili tudi v protipožarne namene.

»Potrebovali bi še dodatna sredstva, da pripeljemo vodo do Doberdoba in Poljan, kjer bodo nato razne točke za prevzem,«obrazloži Andrej Lakovič. Sestal se bo z vsemi kmeti in občani, ki bi radi koristili vodo za namakanje, da bi poiskali najboljšo možno rešitev.