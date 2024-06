Za nenujno pomoč na Goriškem nova klicna številka

Od včerajšnjega dne je tudi za goriško območje na voljo nova klicna številka za nenujno zdravniško pomoč 800 614 302. Na številko, ki bo dosegljiva 24 ur na dan, bodo odgovarjali bolničarji in medicinske sestre. Storitev je na voljo v primeru, da bi bil družinski zdravnik oziroma pediater po potrebi nedosegljiv. V primeru resnejših težav pa bo dežurni poklical službo za nujno medicinsko pomoč Sores, so povedali na včerajšnji predstavitvi novega sistema za nenujno pomoč, ki ga uvaja zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi.

Želijo razbremeniti urgenco

Nov sistem naj bi pripomogel k razbremenitvi urgence, obenem naj bi na tak način hitreje in učinkoviteje pomagali tistim, ki potrebujejo nenujno pomoč, so povedali na včerajšnji predstavitvi. Potekala je v konferenčni dvorani tržiške bolnišnice ob prisotnosti referentke za reorganizacijo goriške in tržiške bolnišnice Anne Della Vedova, vodje oddelka za urgence Alberta Peratonerja, direktorja oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo Umberta Lucangela, predsednice goriške lekarniške zbornice Anne Olivetti in tržiške županje Anne Cisint.

Tudi v slovenskem jeziku

Na Goriškem bodo bolničarji in medicinske sestre odgovarjali v italijanščini in slovenščini. V Tržiču, kjer je veliko državljanov Bangladeša, bodo nudili pomoč v italijanščini in bengalščini. Klic na številko za nenujno pomoč je brezplačen, je pa možen le z italijansko SIM kartico oziroma z italijanske stacionarne številke (v drugih primerih je treba klicati na interventno številko 118 ali pa 112). Vse klice bodo snemali.

Zdravstveno podjetje Asugi je edino v Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki uporablja sistem klicne številke za nenujno medicinsko pomoč, prvič so nov sistem uvedli na Tržaškem leta 2017. Z novo klicno številko uvajajo v uporabo bodoče evropske klicne številke 116117, na kateri bodo ravno tako nudili nenujno medicinsko pomoč, so še povedali v tržiški bolnišnici.