Za obsojena v zadevi smejalni plin družbenokoristno delo

Dva od šestih obtožencev v zadevi smejalni plin sta na današnji obravnavi na novogoriškem okrožnem sodišču priznala krivdo. Sodnica Andrejka Luznik jima je izrekla po eno leto in deset mesecev zaporne kazni, ki jo lahko odslužita s 1330 urami dela v splošno korist v dveh letih. Ostali štirje obtoženi krivde niso priznali.Tožilka Ana Radovanović Širok je za obtožena sicer zahtevala dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za tovrstno kaznivo dejanje je sicer predvideno od enega do osem let zaporne kazni.

Šesterica je obtožena odgovornosti za smrt bolnikov zaradi malomarnosti pri montaži plinskih napeljav v urgentnem centru šempetrske bolnišnice leta 2015. Krivdo sta priznala Boris Hočevar in Vili Batič. Obtožena sta na obravnavi povedala, da jima je žal za dogodke, ki so pripeljali do smrti bolnika, vendar sta nadzorovala le gradbena dela.

Podjetje Kolektor Koling, kjer sta bila zaposlena med gradnjo urgentnega centra ob šempetrski bolnišnici, se je sicer že poravnalo z družino umrlega bolnika, zavarovalnico in šempetrsko bolnišnico, izplačana višina odškodnine pa ostaja poslovna skrivnost.

Batič in Hočevar sta poleg stroškov postopka, ki jih bosta morala prav tako poravnati, bolnišnici pa sta nakazala vsak po 20.000 evrov donacije. To je bila tudi ena izmed olajševalnih okoliščin, da jima je sodnica izrekla milejšo kazen.