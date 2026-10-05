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Sodišče

Za padec v kinu 145 tisoč evrov odškodnine

Petdesetletna ženska iz Rude se je januarja 2019 poškodovala v kinu Uci v Vilešu

Spletno uredništvo |
Vileš |
5. okt. 2026 | 16:23
    Za padec v kinu 145 tisoč evrov odškodnine
    Do nesreče je leta 2019 prišlo v nakupovalnem središču Tiare pri Vilešu( Arhiv )
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Petdesetletna ženska iz Rude je januarja 2019 v kinu Uci v nakupovalnem središču Tiare v Vilešu zdrsnila na plastičnem pokrovčku in si zlomila golenico ter mečnico. Z možem in prijateljema je bila v dvorani 5, kjer so bile med oglasi luči ugasnjene.

Sodišče v Milanu je po poročanju dnevnika Il Piccolo v prvostopenjski sodbi družbi, ki upravlja kino, naložilo plačilo približno 145.000 evrov odškodnine. Sodnica je odgovornost pripisala upravljavcu, saj po njenem mnenju stopnice v slabo osvetljeni dvorani ne bi smele imeti ovir, poleg tega pa ni bilo dokazano, da je bila dvorana med projekcijami v celoti očiščena smeti.

Sodišče je zavrnilo tudi očitek, da je bila za padec kriva obiskovalka. Odškodnina vključuje približno 122.700 evrov nepremoženjske in 22.200 evrov premoženjske škode.

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