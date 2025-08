Za Saro krik melodij z vsega sveta

Saro Hamed Elkarnavi je umorila izraelska vojska. Raketa je v soboto zadela njeno hišo v Gazi, kjer je prebivala z družino. Umrla je dan po objavi posnetka pesmi Če moram umreti. Sara bi morala v četrtek nastopiti na snežniškem gradu, v zboru Ahaziž, kar v slovenskem prevodu pomeni zbirka pesmi oziroma ljudskih melodij.

»Kdaj bomo ustavili, kar se dogaja? Kdaj bomo ustavili ulice, ceste, bare, koncerte,« je v nedeljo zvečer na solkanski Mostovni v mikrofon z zlomljenim glasom skorajda rjovel Matija Solce, umetniški vodja mednarodnega glasbenega sestava Ethno Histeria World Orchestra.

Osemdeset glasbenikov z vsega sveta je na koncertu v priredbi Zveze slovenskih kulturnih društev dve uri zabavalo publiko, poslušalci so brezskrbno plesali in se veselili. Potem pa je vse v obraz butnila kruta realnost genocida na Bližnjem vzhodu. »Ne moremo več samo stati in gledati,« je takoj po koncu poskočne palestinske melodije povedal Solce. Publika je umolknila in se v spoštljivi tišine spomnila deklice. Molk je prekinilo le hlipanje nekaterih, ki so jim ob misli na umorjeno pevko obraz zalile solze. »Z našim orkestrom bomo vedno igrali proti tem krivicam, še naprej bomo glasni,« je obljubil Solce.

S kakovostjo glasbe Ethno Histeria World Orchestra niti letos ni razočaral. Repertoar so umetnice in umetniki naštudirali v slabem tednu, pri čemer so spali za skupnih devet ur. Napeve iz Okcitanije in Bretonije, živahne Estonske polke, hrvaške napeve o poletnem solsticiju in kresu, vse so igrali izključno na pamet brez kakršnegakoli notnega zapisa. Okusno mineštro zvokov z vsega sveta so začinili še umetnica iz Kanade, ki je na svetlo tablo s peskom sproti risala očarljive podobe. Pa tradicionalna glasbila, kot so turški oud, indijsko-pakistanski boben tabla in charango, čilsko brenkalo, pravi instrument za revolucionarni zaključek spektakla ob zvokih bolivijskih ritmov.