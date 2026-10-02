V likovno umetnost se je zaljubil v rodni Argentini

V galeriji ARS na Travniku bodo v soboto, 3. oktobra, ob 17. uri odprli razstavo likovnih del, ki jih je naslikal argentinsko-italijanski umetnik Juan Arias Gonano. Gre za likovnika, ki je svojo umetniško pot začel v argentinskem Rosariu, leta 2000 pa se je preselil v Italijo in nato v Gorico, kjer še naprej daje duška svoji likovni ustvarjalnosti. Gonano je tudi umetnostni kritik, izvedenec za mozaik, restavrator, graver in fotograf. Kot je sam povedal na včerajšnji predstavitvi razstave, tudi poučuje likovno vzgojo v raznih šolah in likovnih ustanovah, ne nazadnje sodeluje tudi z goriško Univerzo za tretje življenjsko obdobje in z likovnim svetom v Novi Gorici in drugih krajih v Sloveniji.

Nadgradnja dediščine EPK

Na včerajšnji predstavitvi je umetnika uvodoma predstavil goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je slikarja postavil ob bok številnim likovnikom, ki delujejo na Goriškem, tako v Italiji kot tudi v Sloveniji. Razstavo je uvrstil med dogodke, ki predstavljajo nadgradnjo vsega dogajanja, ki je lansko leto oplemenitilo goriški kulturni prostor v okviru Evropske prestolnice kulture.

Več o sebi in svoji umetniški poti je spregovoril sam Juan Arias Gonano. Povedal je, da mu je Argentina dala odlično in vsestransko podlago na likovnem področju, v Italiji pa je svoje znanje izpopolnil z novimi pogledi in novimi tehnikami slikanja. V glavnem se posveča slikanju z akrilnimi barvami, uporablja pa tudi olje in druge likovne tehnike. V galeriji ARS bo postavil na ogled 55 likovnih del, med katerimi so tudi portreti. Razstava bo nosila naslov 40 let slikanja, saj bo Gonano predstavil svojo likovno pot, ki se je pričela pred štiridesetimi leti. Dodal je tudi, da s svojimi deli želi popestriti goriški likovni prostor, ki ga ravno zaradi čezmejnosti vedno znova navdaja z navdihom. V galeriji ARS ga bo predstavila umetnostna kritičarka Donatella Surian iz Trsta.