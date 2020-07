Za zagon gradbene dejavnosti občinske subvencije

600 tisoč evrov. Toliko je vreden sklad, ki ga goriška uprava namenja subvencioniranju rednih in izrednih obnovitvenih del na stanovanjskih hišah, v trgovskih prostorih in drugih nepremičninah na občinskem ozemlju. Z nepovratnimi sredstvi, ki jih bodo lahko črpala gradbena podjetja, želi uprava »v tem težkem trenutku podpreti goriško gospodarstvo in spodbuditi zaposlovanje, hkrati pa pripomoči k energetski prenovi in nasploh posodobitvi nepremičnin v Gorici,« sta včeraj povedala goriški župan Rodolfo Ziberna in Roberto Sartori, ki je v mestni upravi odgovoren za gospodarske dejavnosti.

Gradbenemu sektorju bodo pomagali preko prispevkov, ki bodo krili do 30 odstotkov vrednosti posegov rednega in izrednega vzdrževanja različnih vrst stavb. Razpis bodo predvidoma objavili prihodnji teden. Prošnje po prispevku bodo lahko vložili električarji, zidarji, mizarji, pleskarji in drugi obrtniki, ki se ukvarjajo z obnovo stavb. Do subvencij bodo seveda upravičena podjetja s sedežem v goriški občini; tudi nepremičnine, ki bodo predmet obnove, se morajo nahajati na občinskem ozemlju.