Za žensko podjetništvo pomembni socialni ukrepi v pomoč družinam

Na razvoj ženskega podjetništva in zaposlitve žensk nasploh neposredno vplivajo socialni ukrepi, ki omogočajo uspešnejše usklajevanje potreb družine in službe. Obenem je vedno bolj jasno, da vprašanja o enakopravnosti med spoloma ne zadevajo le družine, sociale in zasebne sfere, temveč morajo biti v ospredju razmišljanja odločevalcev na vseh področjih: izobraževanju, delu, prevozih ... Tako je bilo med drugim slišati na včerajšnjem posvetu v prostorih Trgovinske zbornice Julijske krajine, kjer so med drugim predstavili izsledke raziskave zavoda Isig o ženskem podjetništvu v goriški občini.

Manj ženskih podjetij

Število podjetij v Občini Gorica, ki jih vodijo ženske ali kjer so ženske članice v večini, se je v zadnjih štirih letih znižalo; isto se je zgodilo tudi na pokrajinski in deželni ravni. Zadnji podatki pravijo, da so v Gorici 503 tovrstna podjetja, v goriški pokrajini jih je 2048, v Deželi FJKpa 20.508. Ženske podjetnice v goriški občini so v veliki meri (47,5 odstotka) družbenice podjetja, 22,4 odstotka je lastnic, 14 odstotkov ima administrativne vloge, 13 odstotkov pa je članic upravnega sveta. Dva odstotka žensk ima tehnične, pravne, nadzorne odgovornosti.

Tako na deželni kot na občinski ravni se žensko podjetništvo osredotoča večinoma na komercialni sektor, takoj zatem pa na storitve za nego oseb. Glede na deželno sliko ženskega podjetništva je v Gorici močna specializacija v kulturnih in rekreacijskih dejavnostih, v storitvah za podjetja, v prevozih in logistiki, v storitvah za komunikacijo ter v tehničnih in znanstvenih dejavnostih. Tako na deželni kot na občinski ravni so torej ženske podjetnice pogosteje specializirane v terciarnih dejavnostih.

»Kljub majhnim številkam zaznavamo trend, po katerem se nekoliko spreminjajo usmeritve ženskih podjetij, tako na občinski kot na deželni ravni: od bolj tradicionalnih trgovine in kmetijstva opažamo prehod na druga področja,« je povedal direktor zavoda Isig Daniele Del Bianco. V svojem posegu je deželna odbornica Alessia Rosolen predstavila kot novost usmeritev ženskega podjetništva v finančne in zavarovalne storitve, nepremičninske storitve ter znanstvene in tehnične dejavnosti. Raziskava, ki jo je zavod Isig opravil v goriški občini, je predstavila tudi pričakovanja podjetnic v luči Evropske prestolnice kulture in razvoja. Pričevanja intervjuvank so pokazala tudi na raznolike težave, s katerimi se soočajo goriške podjetnice. Od podjetništva, ki zahteva v vsakem slučaju velik napor, do socialnih stereotipov, s katerimi se soočajo ženske, ter dalje do občudovanja, pomešanega s pomilovanjem, ki so ga deležne podjetnice zaradi drznosti, da odprejo podjetje v Gorici.