Začelo se bo sojenje

Na okrožnem sodišču v Kopru se po včerajšnjem poročanju spletnega portala Siol.net 19. decembra začenja sojenje v enem najodmevnejših primerov v Sloveniji: Marina Sauna klub. Na zatožni klopi bo osemnajst oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog. Okoli sto policistov je 23. januarja vdrlo v Marina sauna klub na Ajševici pri Novi Gorici in iskalo dokaze v zvezi z izkoriščanjem in sumom zlorabe prostitucije. Med obdolženci je, kot poroča Siol, Sergej Racman, nekdanji borznik, zdaj pa igralničar in lastnik ljubljanskega Koloseja ter tudi eden od soustanoviteljev in večjih lastnikov KD Group. Kje se nahaja Racman, ni znano, sodišče je za njim razpisalo mednarodno tiralico in proti njemu vodi ločen postopek. Med obdolženci so še podjetnika Jože Kojc in Dejan Šurbek, njuni imeni sta na Goriškem poznani v zvezi s podjetjem Viva, ki upravlja z igralnico Paquito v Volčji Dragi. Lani sta si neuspešno prizadevala za preselitev igralnice na območje nekdanjega MMP Vrtojba. Med obdolženimi je tudi Vesna Trnovec, direktorica družbe Cratos, ki je upravljala zdaj zaprti klub Marina. Obtožnica je bila vložena še zoper štirinajst fizičnih oseb in eno podjetje, ki so bili tako ali drugače povezani s klubom.

Marina sauna club na Ajševici pri Novi Gorici, priljubljen predvsem med obiskovalci iz Italije, je svojo dejavnost na spletu oglaševal kot »prvi savna klub v Sloveniji, ki ponuja razvajanje v erotični atmosferi«, medtem ko je Šurbek v javnosti večkrat zavračal očitke da gre za javno hišo in trdil, da gre za sprostitveni prostor za obiskovalce obeh spolov. Žrtve, kot poroča Siol, ki naj bi bile zaradi ekonomskega položaja prisiljene v prostitucijo, so bile tuje državljanke, večinoma iz Romunije, Ukrajine, Albanije in drugih držav nekdanje Jugoslavije. V prostorih v Novi Gorici je v več kot štirih letih spolne storitve ponujalo več kot 400 deklet. V tem obdobju naj bi klub obiskalo najmanj 148.935 moških, ki so za vstop plačali od 60 do 85 evrov, osumljenci pa naj bi pridobili 21 milijonov evrov premoženjske koristi. Na domnevno sporno dogajanje v klubu Marina so slovensko policijo opozorili v nočnem klubu Wellcum iz avstrijskega Beljaka, kjer so po odprtju kluba na Ajševici nenadoma izgubili tretjino prihodkov, navajajo na omenjenem spletnem portalu.