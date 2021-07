Začenja se Letni kino Silvana Furlana

Letošnje Goriško poletje v mesto na meji od današnjega dne do 6. avgusta ponovno prinaša bogato ponudbo kvalitetnega filmskega druženja pod zvezdnim nebom. Na velikem platnu Letnega kina Silvana Furlana bodo v osmih večerih zaživele podobe filmskih klasik in sveže domače ter evropske produkcije. Niz organizirata Kulturni dom Nova Gorica in Kinoatelje ob podpori Mestne občine Nova Gorica.

Filmi bodo v originalnem jeziku in opremljeni s slovenskimi podnapisi, vse projekcije pa bodo brezplačne in se bodo začele ob 21. uri. Število mest je omejeno, v primeru slabega vremena pa bodo projekcije prestavili v malo dvorano Kulturnega doma Nova Gorica. V skladu s sedanjimi pravili se filmskih projekcij udeležijo le osebe s potrdilom o prebolelem Covid-19 (P), cepljenju (C) ali negativnem rezultatu testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur (T). Dokazila niso potrebna za mlajše od 18 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki.

Za začetek bodo danes, 30. julija, predvajali film Nažgani v režiji Thomasa Vinterberga. Jutri si lahko ogledate film Paradise – novo življenje, ki ga je režiral Davide Del Degan, in je prejel vesno za najboljšo žensko vlogo, scenografijo in kostumografijo. V sodelovanju s festivalom Premio Sergio Amidei bodo v Novi Gorici ta večer gostili režiserja Davida Del Degana in filmsko ekipo. Letni kino se bo nadaljeval do 6. avgusta. Podrobne informacije o programu so na razpolago na spletni strani Kinoateljeja.