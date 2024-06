Začenja se ureditev novega vozlišča

V prihodnjih dneh se bodo začela dela na ploščadi pred goriško železniško postajo, kjer naj bi do leta 2025 zaživelo intermodalno vozlišče, ki bo obiskovalcem Evropske prestolnice kulture omogočalo boljše in enostavnejše prestopanje med različnimi prevoznimi sredstvi.

Za prekvalifikacijo železniške postaje in Trga Martiri della libertà skrbi železniško podjetje Rete ferroviaria italiana (RFI). Med izvajanjem del bo ploščad zaprta za promet, pešcem pa bodo seveda omogočili varen dostop do vhoda železniške postaje. Začasno bodo mestni in medkrajevni avtobusi s postajališčem na ploščadi ustavljali v bližnjih ulicah. Spremembe v prometu, ki pa bodo zajele širše območje v bližini gradbišča, bodo uvedli ob začetku del, in sicer v ponedeljek, 10. junija.

Datum začetka del so določili ob zaključku šolskega leta, tako da bi zmanjšali nevšečnosti, veliko dijakov goriških šol se namreč v mesto vozi z vlakom in avtobusi. Intermodalno vozlišče, pri nastanku katerega sodelujejo podjetje RFI, Dežela Furlanija - Julijska krajina in goriška občina, bodo torej gradili v poletnih mesecih.