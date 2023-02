Začetek del za poglobitev vplovnega kanala najbrž aprila

Predvidoma aprila, če bodo v času premostili še zadnje birokratske ovire, naj bi se v Tržiču začela dela za poglobitev vplovnega kanala, ki vodi v tržiško pristanišče. Obsežen projekt, na katerega čakajo že približno dvajset let, bo omogočil tudi večjim ladjam, da priplujejo do tržiškega pristanišča, in bo ta na način dal dodatnega zagona celotnemu pristaniškemu sistemu.

Podjetje že našli

Tudi o časovnici za dela je tekla beseda na včerajšnjem sestanku na tržiški občini, pri katerem so sodelovali tržiška županja AnnaCisint, izredni komisar za poglobitev vplovnega kanala Aurelio Caligiore, glasnik Pietro Lucchese, vodja luške kapitanije Giuseppe Siragusa, Federico Decli za pristaniško upravo vzhodnega Jadrana, deželni svetnik Antonio Calligaris, direktor konzorcija za gospodarski razvoj Julijske krajine Fabrizio Renato Russo in tehnik Giorgio Pinelli.

»Morske poti so ravno tako pomembne kot kopne poti,« je povedala županja Anna Cisint. »Izboljšati želimo pretok ladij v našem pristanišču, obenem pa podpiramo razvoj ladjedelništva in celotne gospodarske slike, ki je vezana na pomorstvo,« je svojo vizijo razložila županja.

Začetek del za poglobitev vplovnega kanala, ki bo ob zaključku posega globok dvanajst metrov, je napovedan za april. Izvajalca del so še izbrali, pogodbe sicer niso še formalizirali. Ob tem morajo še poskrbeti za nekatera tehnična preverjanja na dnu kanala: po besedah komisarja Caligioreja jih bodo dokončali do začetka marca. Projekt za poglobitev vplovnega kanala je skupno vreden več kot 20 milijonov evrov, Dežela Furlanija - Julijska krajina pa je pred časom namenila še tri milijone evrov, s katerimi bodo krili povišane cene surovin. Zato, da se lahko dela začnejo, čakajo še na potrdilo ministrstva za umestitev »umetnih otokov«, ki bodo nastali iz materiala, izkopanega iz kanala. Načrtujejo, da bi jih uredili pri pristanišču, vzhodno od kanala. »Ta dela so izrednega pomena za celoten pristaniški sistem; luška kapitanija bo bdela nad celotnim potekom,« je povedalFederico Decli.