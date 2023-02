Začetek EPK uradno 8. februarja 2025

Današnji slovenski kulturni praznik, ki so ga po večjih slovenskih mestih točno opoldne pospremili z recitiranjem Prešernove poezije, je bil nekaj posebnega, saj so v Ljubljani, Novi Gorici in Gorici praktično sočasno razglasili uradni začetek Evropske prestolnice kulture 2025. Ta bo natančno čez dve leti, torej 8. februarja 2025, osrednjo otvoritveno slovesnost pa bo režirala mag. Neda Rusjan Bric, soavtorica prijavne knjige in umetniška svetovalka EPK.

»Prepričan sem, da bo 8. februar 2025 praznik slovenske in evropske kulture, celotno leto 2025 pa navdih za vse nas,« je zbranim na Bevkovem trgu dejal Gorazd Božič. Po njegovih besedah bo otvoritveni dogodek EPK 2025 nosil naslov Od postaje do postaje, pri čemer so imeli snovalci dogodka v mislih seveda železniški postaji v Novi Gorici in Gorici. Osrednja otvoritvena slovesnost je sicer načrtovana na travniku pred novogoriško mestno hišo, sporočilo prireditve pa bo povezovanje, čezmejnost, evropskost, torej tri osrednje poante Evropske prestolnice kulture 2025. Direktor Zavoda GO!2025 je danes med drugim napovedal še, da lahko v letu 2025 v sklopu EPK pričakujemo okrog 600 različnih dogodkov, začenši 8. februarja z otvoritveno slovesnostjo in zaključujoč s čezmejnim prižigom lučk v obeh Goricah.

Današnja slovesnost v Novi Gorici, kjer so uradno naznanili začetek EPK v letu 2025, seveda ni bila edina. V Ljubljani je uradni začetek EPK razglasila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, na goriškem Travniku pa so bili prisotni goriški župan Rodolfo Ziberna, direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) Romina Kocina, odbornica za kulturo Dežele Furlanije-Julijske krajine Tiziana Gibelli, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, dogodek pa je z izjavo pospremil tudi italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano.