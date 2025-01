»To je začetek konca goriške bolnišnice,« so včeraj soglašali predstavniki opozicije v goriškem občinskem svetu, ki zelo kritično gledajo na načrt reorganizacije onkološke mreže v Deželi FJK. O le-tem bo jutri glasoval Svet lokalnih skupnosti (CAL), nakar bosta na potezi še tretji odbor deželnega sveta, ki je pristojen za socialno-zdravstvena vprašanja, in deželni svet.

»Po sklepu o selitvi intenzivnega kardiološkega oddelka UTIC iz Gorice v Tržič, kar bi goriški kardiološki oddelek popolnoma ohromilo in čemur se je goriški občinski svet nedavno soglasno zoperstavil, ogroža zdaj goriško zdravstveno ponudbo še načrt deželne onkološke mreže. Kljub zahtevam, da bi sejo preložili, bo Svet lokalnih skupnosti to obravnaval že v ponedeljek (jutri, op. ur.), v naslednjih dneh bosta na vrsti še pristojni odbor in deželni svet. To pomeni, da sploh ne bomo imeli časa za preučitev tako pomembnega načrta,« je poudarila Laura Fasiolo, goriška občinska svetnica in deželna svetnica Demokratske stranke.

Svetnica skupine Gorizia è tua Rosi Tucci je opozorila, da so zaskrbljenosti zaradi posledic, ki bi jih uresničitev načrta reorganizacije onkoloških storitev imela za goriško bolnišnico, izrazili tudi člani goriškega odbora za zdravstvo in drugi strokovnjaki. »V goriškem urološkem oddelku, kjer so lani operirali 22 bolnikov z rakom na sečnem mehurju, na podlagi novega deželnega načrta ne bi več opravljali tovrstnih operacij. Seliti jih nameravajo v Trst, in to kljub temu, da so v Trstu v zadnjih letih operirali manj pacientov. Ob tem bi kirurške posege na debelem črevesu, ki jih zdaj opravljajo tudi v goriški bolnišnici, izvajali samo v Tržiču,« je povzela Rosi Tucci, po besedah katere se bodo zaradi tega lahko podaljšale tudi čakalne liste. Sandi Feri (občanska lista Laure Fasiolo) je opozoril, da imajo te odločitve tudi politične razsežnosti. »S tem Gorici, ki z Evropsko prestolnico kulture pravkar ponovno pridobiva na pomenu, odžirajo strateške strukture,« je poudaril Feri. Andrea Picco (Noi Mi Noaltris Go) je opozoril, da hkratni odvzem enote UTIC in onkoloških storitev goriški bolnišnici ne more biti slučaj. »Resnica je, da nameravajo bolnišnico zapreti, župan pa molči. Podžupanja Chiara Gatta je na decembrski seji Sveta lokalnih skupnosti celo glasovala za sklep, ki je predvideval selitev enote za intenzivno kardiološko zdravljenje v Tržič,« je bil ogorčen Picco, ki meni, da bi moral občinski odbor odstopiti, kar so poudarili tudi Giulia Roldo, Emanuele Traini in Franco Zotti, Marco Rossi pa je opozoril, da se vlada dežele FJK še ni odzvala na glasovalno pobudo proti ohromitvi goriškega kardiološkega oddelka, ki jo je goriški občinski svet odobril soglasno.