Začetni del Tržaške ulice bo dobil nov asfalt

V Tržaški ulici 45 prometnih znakov (mogoče tudi nekaj več) opozarja stanovalce in mimoidoče avtomobiliste, da od danes (ponedeljek, 25. avgusta) ne smejo parkirati oz. zaustaviti svojih vozil ob robu vozišča. Prepoved zaustavitve oz . parkiranja so odredili goriški lokalni policisti zaradi skorajšnjega začetka obnove dotrajanega vozišča ene izmed osrednjih mestnih vpadnic.

Gradbena dela bo izvedlo podjetje Nord Asfalti iz kraja Primulacco di Povoletto pri Vidmu, ki bo v prihodnjih dneh za nov asfalt poskrbelo tudi v ulicah Manzoni in Arcadi. V Tržaški ulici se bodo dela predvidoma zaključila do 12. septembra, ko bo zaradi začetka šolskega leta zlasti v jutranjih urah precej več prometa. V ulicah Manzoni in Arcadi se bodo nadaljevala do 26. septembra. Na skorajšnji začetek gradbenih del kot rečeno že opozarja začasna prometna signalizacija, med njihovim izvajanjem pa bo za urejanje prometa skrbelo osebje podjetja Nord Asfalti.

V Tržaški ulici bo promet med izvajanjem del potekal izmenično enosmerno, tako da gre pričakovati nekaj nevšečnosti za avtomobiliste.

Asfaltiranje treh omenjenih ulic je vključeno v širši načrt, s katerim si goriška občina prizadeva obnoviti nekatere izmed ulic z najbolj dotrajanim asfaltom. V zadnjih šestih mesecih so vrsto obnovitvenih del že izvedli v približno petnajstih ulicah v raznih predelih občine, prenovili so tudi nekaj križišč in krožišč.

Dela vredna 2,5 milijona

Sredi julija so na goriški občini odobrili varianto k načrtu, na podlagi katere bodo prenovili še sedem mestnih ulic, za kar imajo na voljo približno 2,5 milijona evrov. Med drugim bodo stekla dela v ulicah Trento in Duca D’Aosta, ki so bila predvidena že pred časom, vendar so jih nato zamrznili zaradi ureditve novega avtobusnega terminala pred goriško železniško postajo. Na goriški občini pojasnjujejo, da je poleg Tržaške ulice še posebno pomembno asfaltiranje Ulice Isonzo Argentina, ki ravno tako velja za eno izmed glavnih mestnih vpadnic.

Na seznamu prometnic, ki bodo v prihodnjih tednih dobile nov asfalt, so tudi Ulica Nizza med križiščem s Korzom Verdi in križiščem z Ulico Maniacco, Ulica Foscolo med križiščem s Svetogorsko ulico in na novo tlakovanim območjem pred Trgom Evrope/Transalpina, Ulica Campo Santo v Ločniku med križiščem z ulicami Visini, Persoglia in Licino ter pokopališčem, in Ulica Bratov Rusjan od izhoda s parkirišča P1 štandreškega tovornega postajališča do križišča s Potjo na Roje.