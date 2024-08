Zadnja naložba v varnost občinske hiše

V Sovodnjah so se v ponedeljek začela še zadnja dela, ki so povezana s prilagajanjem poslopja protipotresni zakonodaji. Trajala bodo približno štiri mesece in bodo potekala na zunanjosti stavbe, tako da bo dejavnost občinskih uradov lahko nemotena potekala tudi med izvedbo gradbenih del.

»Poslopje so v prejšnjih dneh obdali z gradbenim odrom, nakar so delavci že začeli odstranjevati star omet z zunanjih sten. Ob zaključku del bomo imeli lepo občinsko stavbo, katere zunanjost je trenutno precej dotrajana,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk in dodaja, da bodo po obnovi zunanjosti poslopje tudi prepleskali, kar bo ravno tako prispevalo k njegovemu lepšemu izgledu.

Lani obnovili streho

Dela, ki so vredna 260.000 evrov, je sovodenjska občina zaupala gradbenemu podjetju Tekna Costruzioni iz kraja Campoformido, ki je lani med drugim že obnovilo streho sovodenjskega občinskega poslopja.

Občinski uradi bodo med potekom obnovitvenih del vseskozi dostopni, medtem ko notranjega parkirišča ne bo mogoče uporabljati. V poslopje bo mogoče vstopati samo iz glavnega vhoda iz Prvomajske ulice. Za gibalno ovirane osebe bo po telefonskem dogovoru zagotovljen dostop skozi vhod v spodnjih prostorih.

Prispevek iz leta 2022

Občina Sovodnje dela izvaja s pomočjo finančnega prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki bo krila 70 odstotkov zneska.

Prispevek je bil dodeljen že leta 2022, vendar Občina Sovodnje predvidenih del doslej ni mogla izpeljati, saj je čakala na zeleno luč Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine. Občinska stavba je namreč zaščitena, tako da je bil postopek za izvedbo del dokaj kompleksen.

Med lanskim letom je sovodenjska občinska hiša dobila novo streho, pred leti so v njeni notranjosti izvedli še nekaj drugih del.

»Poslopje bo ob zaključku del, ki so v teku, skoraj v celoti obnovljeno. Manjkala bodo samo nova okna, za kar se bomo prijavili na prihodnje razpise, ki bomo temu namenjeni. Doslej sredstev za okna namreč še nismo dobili,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk in razlaga, da je ravnokar v teku tudi urejanje zelenih površin, ki predvideva tudi ureditev nove pešpoti, ki bo povezovala parkirišče ob stari šoli z novim šolskim poslopjem.