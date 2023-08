Zadonela maša izpred 100 let

V cerkvi sv. Lovrenca so v sredo predstavili fotostatično notno knjigo slovesne maše skladatelja in glasbenika Guglielma Mattiolija, ki so jo našli pred časom v zakristiji. S koncertom so se poklonili glasbeniku iz Bologne, rojenemu leta 1857, ki je mašo uglasbil med iskanjem sina, ki je padel med prvo svetovno vojno na Krasu. Mašo za alte, tenorje, base in orgle je prepisala Maria Beatrice Orlando, ki je pred koncertom v slovenščini in italijanščini nagovorila udeležence. Povedala je, da je bila maša prvič uglasbena pred več kot sto leti ravno v Ronkah. Spregovorila sta tudi Salvatore Ferrara in Ivan Bianchi, ki sta najbolj zaslužna za izdajo notne knjige, katere izid sta posvetila župljanom, glasbeniku samemu in spominu na duhovnika Renza Boscarola. Med koncertom so mašne dele izvedli altistka Anastasija Gotovtceva, tenorist Giacomo Segulia, basist Massimiliano Migliorin in organistka Patrizia Diani.

»Slovenci iz Laškega že kakih petnajst let na predvečer praznika sv. Lovrenca prirejamo koncert. Letos smo združili moči z Bianchijem in Ferraro pri zanimivi pobudi, ki je res lepo uspela,« nam je povedal Karlo Mucci, predsednik društva Jadro, ki je tudi sam nagovoril udeležence sredinega koncerta.