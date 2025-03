Zadržati je želela avto, ki se je sam premikal, a jo je povozil

Policiste so včeraj okoli 19. ure obvestili o nesreči v enem od naselij v Baški grapi na Tolminskem. Po prvih podatkih je 26-letna voznica parkirala nekaj metrov stran pri eni od hiš. Kmalu zatem je opazila, da se je začel avtomobil premikati, zato ga je poskusila zadržati. Pri tem ji je spodrsnilo, avto pa jo je prevozil in se zatem ustavil ob gospodarskem poslopju. Ženska je utrpela poškodbo leve roke in leve noge, poročajo Primorske novice. Najprej so ji pomagali sorodniki, nato so jo oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo odpeljali v šempetrsko bolnišnico.