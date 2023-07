Goriški gasilci so malo pred 1. uro ponoči posredovali na območju nekdanje goriške bolnišnice, kjer se je vnel požar. Ugotovili so, da je zagorelo v nekdanjih kuhinjskih prostorih. Preverili so morebitno prisotnost ljudi in nato požar pogasili. Sanirali so posledice požara in preverili varnost pogorišča. Posredovanje se je zaključilo okrog 2. ure. Na kraj so bili tudi karabinjerji.