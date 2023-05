Gasilci iz Gorice so danes zjutraj okrog 9.50 posredovali na sedežu Trgovinske zbornice, kjer se je vnel požar. Zagorelo je v pritličnih prostorih, kjer je ogenj zajel rezervne akumulatorje UPS. Gasilci so požar kmalu pogasili in zavarovali urade. Z električnimi ventilatorji so prezračili prostore, v katerih se je zadrževal gost dim. Vzroke požara še preiskujejo, na srečo v njem ni bil nihče poškodovan, nastala pa je gmotna škoda.