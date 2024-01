Zagotovili financiranje še 17 čezmejnim projektom

Dobra novica za dodatnih 17 čezmejnih partnerstev, ki so aprila lani prijavila projektni predlog: zaradi dodatnih finančnih sredstev v višini 3,2 milijonov evrov - povezanih s proračunom dežele FJK za leto 2024 - bodo financirani dodatni projekti z lestvice razpisa 1/2023 Sklada za male projekte GO! 2025.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki upravlja sklad, je včeraj upravičencem, po uradni potrditvi organa upravljanja programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, sporočilo novico o financiranju dodatnih prijavljenih projektnih predlogov.

Evropski razpis, ki se je zaključil aprila 2023, je bil oblikovan za podporo čezmejnim projektom, ki bodo spremljali in podpirali uradni program Evropske prestolnice kulture Nova Gorica in Gorica 2025.

Prvi razpis je vzbudil veliko zanimanja, saj je EZTS GO prejel več kot 200 vlog projektnih predlogov: zaradi pomikanja po lestvici bo financiranih skupno 44 projektov, vsi tisti, ki so v sklopu ocenjevanja prejeli vsaj 89 točk. Financiranje bo omogočilo izvajanje dodatnih 17 prijavljenih projektov, ki se bodo pridružili 27 projektom, ki so že začeli z izvajanjem dejavnosti.