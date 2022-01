Zagovarjajo krepitev avtobusnih povezav

Kdor živi v vaseh na Goriškem, je skoraj »prisiljen« v uporabo avtomobila, saj so vsakdanja opravila drugače težko uresničljiva. Pomanjkanje ustrezne mreže javnih prevozov pomeni, da se morajo vsi, ki iz različnih razlogov ne vozijo, zanesti na družino ali prijatelje vsakič, ko se z avtobusi ne morejo premikati.

V povezavi s tem problemom so občinski svetniki skupine Korenine in bodočnost Julijan Čavdek, Kristian Tommasi, Martina Šolc in Tatjana Devetak vložili svetniško vprašanje, s katerim so pozvali občinske upravitelje, naj se pri prevoznem podjetju APT zavzamejo za podaljšanje goriške mestne proge št. 1 do Doline oz. poštnega urada v Sovodnjah. V prejšnjih dneh je Primorski dnevnik poročal, da je podjetje APT podaljšalo progo št. 1; po novem ne dosega le Pilošča, temveč tudi štandreško industrijsko cono, saj avtobusi ob 6.34, 8.47, 9.12, 10.49, 12.12, 12.45, 14.29, 17.04 in 18.27 vozijo do Ulice San Michele 326/c, kjer ima svojo tovarno podjetje Witor’s. Podjetje APT je za novost poskrbelo tudi v Števerjanu; ob četrtkih zjutraj bo avtobus z Bukovja zavil na Valerišču in zatem dosegel še Jazbine.

Spričo novosti v Štandrežu in Števerjanu občinski svetniki skupine Korenine in bodočnost opozarjajo, da bo imel v prihodnje javni prevoz vedno večji pomen, še posebno z okoljskega vidika je uporaba javnih sredstev bolj priporočljiva od tega, da se vsak posameznik vozi s svojim vozilom, čeprav se v zadnjih letih širi uporaba električnih avtomobilov. »Prav zaradi tega bi bilo primerno, da bi občina Sovodnje predlagala prevoznemu podjetju APT, da svojo prvo linijo v Gorici podaljša od Pilošča v Štandrežu do Doline oziroma do poštnega urada v Sovodnjah. Na tak način bi občanke in občani imeli na razpolago več možnosti za prevoz v mesto in nazaj. Skozi Sovodnje že vozijo avtobusi omenjenega podjetja, vendar so osredotočeni na jutranje ure in jih je popoldne bistveno manj,« poudarjajo Julijan Čavdek, Kristian Tommasi, Martina Šolc in Tatjana Devetak, ki hkrati opozarjajo, da ima podjetje APT v sovodenjski občini nameščene table, ki so žal samo v italijanskem jeziku.

Preverili smo tudi, kakšne so razmere z vidika avtobusnih povezav v Števerjanu in Doberdobu.