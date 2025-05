Zaključek z mačjo veselico

Sedemdeset učencev Dijaškega doma Simona Gregorčiča Gorica si je v petek popoldne nadelo mačje kostume in se preobrazilo v različne mačje like iz knjige Kajetana Koviča Maček Muri. Ob koncu šolskega leta so uprizorili plesno-glasbeno predstavo z gledališkimi vložki Mačje mesto.Scenarij za predstavo so povzeli po knjižnih predlogah Kajetana Koviča Maček Muri, ki letos slavi 50 let, in Mačji sejem.

Nastopajoči so prikazali življenje mačk v Mačjem mestu, z mačjim županom in malimi muckami, ki pridno pojejo v mačji šoli. Prišla sta tudi Čimbe in Čombe, mačja roparja, ter Mucelj in Macelj, spretna mačja policaja, ki sta ju malce nerodno lovila. Maček Muri in zaspana Muca Maca pa sta se skupaj odpravila na kosilo. Na koncu so se vsi mačji liki zbrali na finalni nogometni tekmi ter zmago proslavili z mačjo veselico.

Glasbena obogatitev je bila originalna glasba Mačka Murija, ki jo je napisal Jerko Novak. Otroški pevski zbor Dijaškega doma ter solistki Zoe Korsič in Adelaide Chiarion Brunello so zapeli pod vodstvom Damjane Golavšek. Koreografije več plesnih skupin Dijaškega doma so delo plesnih učiteljic Karin Fikfak in Danjele Simčič, za kostume pa je poskrbela Jana Fortuna.

»Predstavo so otroci odigrali, kot smo si jo ustvarjalci tudi zamislili. Glede na to, da so bili vsi nastopajoči res majhni in prvič na odru, ni prišlo niti do enega spodrsljaja. Bili so suvereni, glasni, polni energije in kot sem jim rekla pred začetkom nastopa - v predstavi so uživali, kar je navsezadnje najbolj pomembno. In mislim, da smo tudi mi z njimi,« je po petkovi prireditvi v Kulturnem domu Gorica povedala scenaristka in režiserka Andreja Benedetič.

Po vseh muzikalih, ki so jih navadno ustvarjali s starejšimi otroki, je priznala, da je bila ta glasbena predstava precejšnji zalogaj. »Otroci so peli v živo, plesali in igrali. Bilo so pozorni na dogajanje na odru in skozi celotno predstavo držali odličen ritem. Pri delu z mlajšimi imamo to prednost, da se še ne zavedajo, kaj vse se jim na odru lahko pripeti in se nanj podajo brezskrbno, z veliko manj treme in zadržkov kot nekoliko starejši otroci ali mladi. In to je velika prednost. Obenem pa jim daje to velik zagon za nadaljnje odrske izkušnje in preizkušnje,« je dodala.

Ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez je med drugim poudarila, da so se kot suvereni nastopajoči v vlogi igralcev, solistov in plesalcev izkazali vsi na odru, predvsem pa osnovnošolski otroci od 2. razreda dalje. Zaplesali so tudi srednješolci.