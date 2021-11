Zaključila se je Cecilijanka, posvečena ljubezni

Goriški praznik zborovske glasbe, ki ga Zveza slovenske katoliške prosvete organizira v čast zavetnici sv. Ceciliji, je v soboto doživel drugi in zadnji del programa. Tudi sobotni večer revije goriških pevskih zborov Cecilijanka v Kulturnem centru Lojze Bratuž je bil posvečen ljubezni, ki je izhajala iz verzov Alojza Gradnika, Ljubke Šorli in Miroslava Košute.

Večer, ki ga je organizirala ZSKP v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, s pokroviteljstvom Občine Gorica in podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, sta povezovala Kea Vogrič in Manuel Quaggiato. Koncert so s pomočjo tehnične ekipe Radia Vérité predvajali v živo na YouTubu.

Na sobotnem delu revije Cecilijanka je s tremi pesmimi nastopilo šest zborov, dva sta se zaradi razmer odločila, da ne nastopita v živo, a raje pošljeta posnetek. Najprej je na oder z dirigentko Miro Fabjan stopil mešani pevski zbor Lojze Bratuž, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja. Na novo ustanovljena vokalna skupina Akord iz Podgore je pod vodstvom Jurija Klanjščka nastopila preko posnetka, ki so ga pripravili njeni člani. Naslednji je s tremi pesmimi nastopil moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice pod vodstvom Zdravka Klanjščka, nato pa so predvajali posnetek mešanega pevskega zbora Štandrež pod vodstvom Zulejke Devetak. Moški pevski zbor Fantje izpod Grmade iz Devina je zapel tri skladbe pod vodstvom Bogdana Kralja. Večer je zaključila Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža pod vodstvom Mateje Jarc.