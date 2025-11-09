Zaključni dogodek ne pomeni konec EPK

»Enkrat evropska prestolnica kulture, vedno evropska prestolnica kulture,« pravi umetniška svetovalka GO! 2025 Neda Rusjan Bric. Leto, v katerem sta Gorici nosili častni naslov Evropske prestolnice kulture 2025, se sicer počasi nagiba h koncu, saj je zaključni dogodek napovedan za petek, 5. decembra. Gre za četrti in zadnji izmed množičnih dogodkov v sklopu GO! 2025. Kaj gre pričakovati? Ali bo zaključni dogodek podoben odprtju 8. februarja?

Program bo znan v kratkem

Podrobnosti organizatorji še ne razkrivajo, poskusili pa smo pokukati v zakulisje priprav. V glavnih obrisih sta nam decembrski dogodek predstavili Neda Rusjan Bric in goriška občinska odbornica za EPK2025 Patrizia Artico. »Zaključni dogodek niti slučajno ne bo to, kar je bilo slavnostno odprtje,«napoveduje Rusjan Bric. Šlo bo sicer za javno množično prireditev, ki pa ne bo zaobjela celotni mesti, kot se je zgodilo februarja. Osredotočena bo okrog čezmejnega Trga Evrope / Transalpina.

»To bo formalni zaključek leta EPK2025, vendar osebno tega datuma ne doživljam kot konec, temveč kot dodatno etapo. Vsi namreč želimo, da bi GO!2025 postal trajni brand Goric,«izpostavi Patrizia Artico. Odbornica nadalje poudari, da bo 5. december simbolični dan, dogajanje pa se bo nadaljevalo še skozi ves december in dlje. »V kratkem se bomo sestali in vse določili do potankosti,«pravi Artico.

Predvidena je krajša parada

V petek, 29. decembra, bodo Gorico in Novo Gorico povezali s prižigom praznične razsvetljave. To bodo sicer običajne božične luči, ki pa jih bodo prvič prižgali istočasno. Ob 18.30 bosta s posebno igro luči in projekcij zažarela tudi Trg Evrope / Transalpina ter novogoriška železniška postaja. Za spektakularne projekcije in okrasitve na skupnem čezmejnem trgu bo poskrbel kolektiv BridA skupaj s številnimi domačimi in tujimi ustvarjalci. Zavod za sodobno umetnost BridA je tudi organizator R.o.R. festivala sodobnih umetniških praks. Projekcije bodo nato obdržali še približno en teden, vsaj do petka, 5. decembra, ko bo prav skupni trg prizorišče simbolične predaje naslova EPK. »Nato bomo obdržali le nekatere dekoracije, celoten sistem projekcij namreč stane preveč, da bi ostal skozi cel december,«pojasnjuje Neda Rusjan Bric.

Teden po skupnem prižigu luči, bo torej potekal uradni zaključni dogodek. »To ne bo nič strahotno posebnega,«napoveduje umetniška svetovalka GO! 2025. Predvidena je tudi tokrat manjša čezmejna parada, ki pa ne bo povzročila večjih zapor cest.