Zanj ni bil pomemben zaslužek, ampak veselje strank

Po 33 letih delovanja je prenehala delovati še zadnja trgovina sadja in zelenjave na debelo na bivši goriški tržnici med Boccacciovo ulico in Ulico Svete Klare, ki jo je do včeraj upravljal Edi Marušič iz Štandreža. Prodajalno bratov Rizzi je prevzel leta 1989, od takrat jo je vodil z ženo Rosy Baggio in najprej z enim, potem pa s tremi zaposlenimi. Še prej je bil tudi sam deset let zaposlen v trgovini dveh bratov, ki sta trgovino odprla takoj po vojni in mu jo naposled prepustila v last. Edi Marušič je tako sadje in zelenjavo na debelo prodajal kar 42 let.

Potem ko je na ploščadi nedaleč stran od pokrite tržnice ostal edini prodajalec, se je pred kratkim odločil, da bo trgovino zaprl. Odločitev sicer ni bila lahka, glavni vzrok pa je bil ukaz goriške občine, da mora stavbo zapustiti, saj vodstvo občine tam načrtuje gradnjo podzemnega parkirišča. Podobno se je sicer Ediju Marušiču že zgodilo pred 15 leti, ko mu je tedanji župan Ettore Romoli napovedal, da bo moral objekt zapustiti (takrat je Občina načrtovala projekt Leonardo), a stvari so se potem tako obrnile, da je na istem mestu ostal še več kot desetletje. K težki odločitvi zaprtja prodajalne je botroval tudi upad poslovanja, ki ga je sektor občutil v zadnjih letih, a se nadaljuje že od leta 2000 in je Edija Marušiča prisilil, da trgovino upravlja z ženo in enim samim zaposlenim. Prav kriza v tem sektorju je povzročila zaprtje vseh enajstih trgovin na debelo v Gorici. »Leta 1980, ko sem jaz še bil zaposlen, nas je bilo enajst. Potem so trgovine ena za drugo začele zapirati vrata, dokler nisem ostal sam,« nam je v pogovoru razložil Edi Marušič in pojasnil, da se s tako službo lahko preživljaš samo, če si spreten pri delu s strankami. Tega se je naučil s časom: že ob vhodu stranko skuša razumeti ter ji ponuditi prav tisto, kar išče. »Vedeti moraš, kdo želi kupovati poceni, kdo išče srednje cene in koga ne zanima cena, ker mu je dovolj kakovost. Na tak način stranke, ki želi prihraniti, ne boš spravil v težavo in se bo rada vrnila. Ko enkrat to razumeš, boš vedno imel kupce,« pravi Edi Marušič in dodaja, da zanj ni pomemben zaslužek, temveč veselje strank.