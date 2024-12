V nedeljo je Bevkov trg v Novi Gorici zasijal v prazničnih lučeh in zaživel ob izjemnih glasbenih nastopih. Bepop so navdušili s svojimi nostalgičnimi hiti, svetovno znani in spektakularni vokalni orkester Perpetuum Jazzile je ustvaril nepozabno glasbeno doživetje, za plesne ritme do poznih ur pa je poskrbel DJ Bozho. Večer je nepozabno otvoril decembrsko dogajanje v Novi Gorici, kjer je zaživelo tudi drsališče.