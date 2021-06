Zapluli so v nove gledališke vode

Dramska družina števerjanskega društva F.B. Sedej je v širši javnosti dobro poznana po številnih, tako mladinskih kot odraslih uspešnih gledaliških produkcijah. Med temi je komedija »Ime« iz leta 2019, pred tem še »Leto šlagerja«. Glede na dane epidemiološke razmere so se letos člani dramske družine preizkusili v čisto novi gledališki obliki, tj. v radijski igri. O novi produkciji smo se pogovorili z vodjo dramske družine Jakobom Leopolijem.

Katero besedilo ste izbrali in zakaj?

Odločili smo se za Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Izbirali smo med raznimi igrami, potem pa smo se odločili za Cankarjevo farso. Obstaja sicer asonanca med imenom doline šentflorjanske in imenom naše vasi, ni pa ta vzrok, da smo izbrali prav to igro. Kar se tiče besedila samega, je to morda najbolj posebno Cankarjevo besedilo, saj se najbolj razlikuje od ostalih njegovih del. Prav zaradi tega ga verjetno sodobniki ob izidu niso razumeli. Na začetku smo igralci brali originalen tekst, potem pa je naša režiserka, ki si je v določenih prizorih zaželela primerno izpostaviti humorne prvine, besedilo nekoliko priredila glede na potrebe in na naš igralski sestav.

Kdo nastopa v tej produkciji? Komu ste zaupali režijo?

V zasedbi nas je deset, tako da sodeluje skoraj ves ansambel dramske družine. Režiserka pa je profesionalna igralka SNG Nova Gorica, Patrizia Jurinčič Finžgar, ki je pred leti že sodelovala z mladinsko sekcijo naše dramske družine. Poleg režiserke nas je med vajami spremljal svetovalec za govor Jan Leopoli. V igri bo prisotna tudi glasba, in sicer rock pesmi, ki so prirejene za harmoniko. Tako za priredbo kot za izvedbo le-teh bo poskrbel harmonikar Manuel Figheli. Peli pa bodo nekateri izmed igralcev.