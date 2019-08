Zapora s septembrom, v Rupi semafor

Prvomajsko ulico v Sovodnjah bodo zaradi nadaljevanja gradnje kanalizacijskega omrežja zaprli za promet 2. oz. 9. septembra. Dokončno odločitev bodo sprejeli na srečanju tehnične narave, ki bo v ponedeljek, 26. avgusta.Konec julija so napovedali, da bo do zaprtja Prvomajske ulice predvidoma prišlo v ponedeljek, 19. avgusta, vendar je do takrat premalo časa, da bi določili alternativne poti in jih primerno označili z ustreznimi prometnimi znaki. Zaporo bodo namreč spremljali razni obvozi; med drugim bosta postala enosmerna del Štradalte in del Ulice Polje, ki s Peči vodi v Rupo, kjer bo na križišču z državno cesto št. 55 promet urejal semafor.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.