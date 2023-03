Zaposlili bodo 75 novih sodelavcev

V nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu bodo 4. aprila med 9. in 18. uro izbirali nove sodelavce. Na voljo je 75 delovnih mest v 21 podjetjih, so sporočili na včerajšnji novinarski konferenci v deželni palači v Trstu, kjer so povedali, da deželni oddelek za zaposlovanje z organizacijo zaposlitvenih sejmov (t.i. recruting day) skrajša postopke iskanja in zaposlovanja novih kadrov.

Tokrat bodo iskali trgovce, natakarje, prodajalce v trgovini s pohištvom, optike, menedžerje in še druge profile. Zainteresirani morajo življenjepise oddati do 28. marca na spletni naslov www.rafvg2023_RecruitingDayTiare.

Postopek iskanja novih sodelavcev pa bo, kot rečeno, potekal 4. aprila, ko bodo prisluhnili izbranim kandidatom in jih nato poslali k naročnikom. Dolžnost Dežele FJK v tem primeru je, da opravi izbor in zagotovi, da ima naročnik na razgovorih najboljši izbor kandidatov.

Na včerajšnji predstavitvi pobude je deželna odbornica za delo Alessia Rosolen postregla z zanimivim podatkom. V zadnjih mesecih naj bi se na deželni urad, ki pomaga podjetjem, obrnilo malo več kot sto podjetij, ki so potrebovala okrog tisoč sodelavcev. Po njenih besedah je sodelovanje med javno ustanovo in zasebniki odlična formula, v sklopu katere lahko rekrutirajo nove kadre.