Zapuščeno stavbo ob pevmskem mostu bodo prodali na dražbi

Zapuščeno stavbo v Ulici Ponte del Torrione št. 1 med pevmskim mostom in soškim parkom, kjer je od leta 2004 do leta 2008 deloval socialni center Clandestino, bo Dežela FJK prodala na dražbi. Tako se je deželna vlada odločila na predlog pristojnega odbornika Sebastiana Callarija, po besedah katerega bo razpis objavljen pred koncem meseca. Izklicna cena bo 131.593,94 evra. Nepremičnina, za oživitev katere je bilo v preteklosti več predlogov - od mladinskega centra do vinoteke in muzeja Soče -, ki pa se zaradi pomanjkanja denarja in politične volje niso uresničili, že več let žalostno propada, nedavno pa naj bi zanimanje zanjo na goriški občini izrazili nekateri zasebniki.