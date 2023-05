Zaradi alpincev si manejo roke tudi goriški hotelirji

Obeti za turistično sezono, ki se začenja, so zelo dobri. Temu je dal dober začetni impulz tudi 94. državni shod alpincev, ki se je uradno začel v četrtek s poklonom v Redipulji in bo doživel vrhunec z jutrišnjim shodom po videmskih ulicah. Kaj ima vse to opraviti z Gorico in Goriško? Na shodu pričakujejo približno pol milijona udeležencev, ki jih seveda ne morejo sprejeti samo v nastanitvenih obratih v Vidmu in okolici. Pozitivne učinke obiska alpincev zato občutijo tudi goriški hotelirji, kot nam je potrdila predsednica krajevne sekcije zveze Federalberghi Chiara Canzoneri.

»Točnih številk sicer nimam, vendar lahko povem, da je že pred mesecem dni situacija kazala zelo dobro. Povpraševanje za obrat, ki ga sama vodim, sem dobila že lansko leto. Tako zgodaj, da sprva mi ni bilo jasno, o katerem letu govorimo,« pomenljivo pove hotelirka in chefinja Canzoneri. »Nastanitveni obrati na Goriškem so, če ne polni, pa skoraj polni. Organizacija za ta dogodek se začne res zgodaj, saj se je potrebno koordinirati zaradi velikega števila pričakovanih udeležencev,« poudarja Chiara Canzoneri.

Njene besede je za Primorski dnevnik potrdil tudi predsednik pokrajinske sekcije zveze alpincev Paolo Verdoliva. »Res smo zadovoljni, saj se je veliko alpincev odločilo, da bo prenočilo na Goriškem. Naša sekcija je zaradi bližine z Vidmom tesno sodelovala s tamkajšnjim organizacijskim odborom, pomagali smo pri urejanju nastanitev za številne goste. Tako v Krminu kot v Gradežu bo prespalo več skupin in nekaj godb. Na Krminskem je okoli 400 alpincev, v Gradežu okoli 100 - to pa so samo tisti, ki so nas neposredno kontaktirali. Številni alpinci so si samostojno organizirali potovanje in si sami rezervirali hotel, tako da je skupno število gotovo višje. Na območju Goriške jih je po moji oceni vsaj tisoč, po vsej verjetnosti pa še precej več od tega. V Gorici so skoraj zapolnili dva hotela, nekateri pa bodo prenočili tudi v Gradišču in v Foljanu,« razlaga predsednik goriške sekcije zveze Ana.

