Zaradi motenja javnega miru identificirali 1050 mladih

Goriški policisti so v zadnjih treh mesecih izvedli vrsto poostrenih nadzorov, saj so prejeli več klicev občanov, ki so se pritoževali nad hrupom v mestnem središču. Po središčnih ulicah med parkiriščem v Ulici Morelli in galerijo na Verdijevem korzu so v treh mesecih zaradi motenja javnega miru identificirali 1050 oseb, od katerih so jih 256 v preteklosti že obravnavali zaradi raznih prekrškov. Med identificiranimi je veliko mladoletnikov, večinoma tujih državljanov, včasih tudi iz drugih krajev in pokrajin. Nekaterim so izdali ukrep za prisilni umik, tako imenovani urbani Daspo, in jih tako kaznovali z enim do treh let prepovedi obiskovanja določenih javnih površin ter barov in restavracij. Z ukrepom želijo preprečiti, da bi prišlo do resnejših primerov kaznivih dejanj, kot se je na primer zgodilo 4. februarja v večernih urah. Takrat je pred barom v mestnem središču prišlo do pretepa med štirimi tujimi mladoletnimi državljani in polnoletnim italijanskim državljanom. Vse vpletene v pretep so policisti prijavili sodišču. Policistom sta se za opravljeno delo zahvalila goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik Francesco Del Sordi.