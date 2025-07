Zaradi nizkega vodostaja Soče bi lahko ribe spet poginile

Temperature po vsej Italiji so za nekaj stopinj višje od povprečja zadnjih let in začenjajo terjati žrtve. Na to opozarjajo tudi okoljevarstveniki iz zveze Legambiente iz Gorice in krožka Ignazio Zanutto iz Tržiča, ki opažajo prve očitne znake suše, saj je vodostaj reke Soče v Zagraju zelo nizek.

Leta 2022 množični pogin rib

Okoljevarstveniki menijo, da je potrebno pristojne organe opozoriti zlasti na potrebo po zagotavljanju minimalnega vitalnega pretoka v reki Soči, da se ne bi ponovili dogodki iz leta 2022, ko je prišlo do množičnega pogina rib na odseku reke med Gradiščem in Zagrajem. Takrat je kljub prizadevanju številnih prostovoljcev poginilo na stotine rib in drugih vodnih živali.

Zveza Legambiente je pred dvema letoma goriškemu tožilstvu poslala obširno dokumentacijo z željo, da bi se ugotovilo odgovornega za pogin rib, doslej pa ni prejela odgovora. Tožilstvo bodo zato ponovno pozvali, naj zadevo preišče, občane pa vabijo, naj tudi sami »stražijo» reko in v primeru, da opazijo kaj nenavadnega, obvestijo pristojne oblasti.