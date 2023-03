Zaradi požara dve gospodinjstvi brez stanovanja

Goriški gasilci so ponoči ob 4.30 posredovali v Krminu, kjer se je vnel požar v enem od dveh stanovanj v prvem nadstropju dvonadstropne hiše. Stanovalko, staro okrog 35 let, so zaradi vdihavanja dima reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v goriško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Bila je vseskozi pri zavesti.

Iz sosednjega nepoškodovanega stanovanja so evakuirali nepokretnega bolnika, priključenega na kisik in ga iz previdnostnih razlogov prav tako prepeljali v bolnišnico. Zdravstveno osebje je na kraju tudi pregledalo več oseb, ki pa so bile nepoškodovane.

Gasilci so požar pogasili in zavarovali poslopje. Ugotovili so, da sta stanovanji nevseljivi, o čemer so obvestili krminskega župana. Pristojni so poskrbeli za obe gospodinjstvi, ki sta ostali brez strehe nad glavo. Na kraju so bili tudi karabinjerji.