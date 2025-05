Zaradi ptičjega gnezda so morale gorečke nekoliko počakati

Bralka iz Štandreža se je tudi letos nadejala, da bo pred veliko nočjo na novo okrasila balkon s cvetjem. Kupila je mlade gorečke in jih nameravala presaditi v korita, ki visijo na balkonski ograji. Bilo je kakih 15 dni pred prazniki, ko je opazila, kako grlici obletavata hišo.

Ustavili sta se najprej na ograji, potem sta poleteli na vrhnji del polkna ter začeli tja znašati suhe vejice in travo in na grobo spletati gnezdišče. Ker na ozki in gladki površini polkna ni imelo nobene opore, je med nastajanjem zdrsnilo na tla. In grlici sta morali začeti znova. Tudi vdrugič se jima ni posrečilo, da bi delo dokončali. A nista obupali, očitno se jima je mudilo urediti si nov dom, ki sta si ga izbrali kar v koritu, kjer je rasel zimzeleni slak.

»Samička je zasedla majhen prazen prostor, partner pa ji je prinašal material, ki ga prej nista mogla uspešno uporabiti. V grobem gnezdu je grlica še isti dan znesla jajčke in odletela. Mislila sem, da ji kraj ne ustreza več. A naslednji dan se je vrnila in izvalila še drugo jajčke. Potem ju je par izmenično grel približno 15 dni in na veliko noč sem opazila, da je samček odnašal lupino iz gnezda, samička pa je kar naprej ždela v njem. Za kratek čas je odletela z gnezda in posrečilo se mi je, da sem v njem videla dve nebogljeni goli bitjeci, ki v prvih dneh nista ostali skoraj nikoli sami,« je za Primorski dnevnik povedala bralka. Ko se je to zgodilo, je lahko opažala, kako hitro rasteta in se njun puh spreminja v perje. Po desetih dneh je ostalo v gnezdu prostora samo za njiju. Čez dan sta starša izmenično prihajala in odhajala, posedala na električni žici ob cesti, da bi opazovala, kaj nameravajo lastovke in druge ptice, ki so letale nad gnezdom, ponoči pa sta ju pustila kar sama.

»Vračata se ob zori in neutrudno hranita naraščaj. Ko je začelo deževati, sem odvila tendo nad balkonom, da bi grlice in gnezdo obvarovala pred dežjem in tudi pred premočnim opoldanskim soncem. Mladička sta zdaj toliko dorasla, da bosta vsak čas godna za prvi vzlet in vstop v svet odraslih. Gorečke medtem čakajo na presaditev, da mi bodo v enako veselje, kot mi je opazovanje porajanja novega življenja v svetu ptic,« nam je še zaupala bralka.