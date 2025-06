Zaradi suše že izvajajo požarno stražo

Zaradi visokih temperatur iz zadnjih dni in zelo dolgega obdobja brez padavin je v nekdanji goriški pokrajini požarna ogroženost zelo visoka. Junija še ni bilo pravega dežja in tudi za prihodnje dni ni napovedanih obilnejših padavin, zaradi česar so spričo povečane nevarnosti gasilci že začeli izvajati požarno stražo, ki jo sicer zagotavljajo na podlagi konvencije z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

Mesec prej kot običajno

Začetek izvajanja požarne straže je vezan na razmere, običajno se zaostrijo julija, medtem ko večinoma junija še ni težav. Letos žal ni tako, saj je bil junij tako suh, da je nevarnost za požare v naravi že visoka. Na podlagi konvencije z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino gasilsko poveljstvo zagotovi ekipo petih gasilcev, ki je na terenu od 8. do 20. ure in je pripravljena na takojšnje ukrepanje v primeru gozdnih požarov.

Padlo le 8,4 milimetra dežja

Iz podatkov, ki jih objavljajo na spletni strani MeteoGo, izhaja, da junija v Gorici v zadnjih 150 letih še niso zabeležili tako malo padavin kot letos. Za Gorico so vremenski podatki na voljo od leta 1870 naprej; najmanj dežja je junija doslej padlo leta 2021 (12,4 milimetra), leta 2019 (13,6 milimetra) in leta 2006 (15 milimetrov). V letošnjem juniju se je doslej nabralo le 8,4 milimetra vode, medtem ko je letno junijsko povprečje okrog 120 milimetrov. Kaže, da se tudi v prihodnjih dneh ne obeta obilnejših padavin, tako da bo po vsej verjetnosti postavljen nov negativni rekord.