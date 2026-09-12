Narodni domovi zapirajo, Slovenci se družijo po spletu

Kako pojem slovenstva dojema generacija izseljencev, ki živi v globalnem svetu in za katero fizična razdalja ni ovira, temveč izziv?

Iz tega vprašanja so izhajali udeleženci včerajšnje uvodne okrogle mize Slovenstvo v svetu Ryanair generacije, ki je sledila uradnemu odprtju letošnjih študijskih dnevov Draga. Ti v organizaciji Društva slovenskih izobražencev (DSI) in Slovenske prosvete že enainšestdesetič potekajo v parku Finžgarjevega doma na Opčinah, tokrat na temo človeškosti v povezavi s tehniko in umetno inteligenco. Predsednik DSI Martin Brecelj je spomnil, da je geslo letošnje Drage Kosovelov verz »Eno je sveto: Preprosto in Pristno«, s katerim se obenem želijo pokloniti pesniku Krasa ob njegovi stoti obletnici smrti. Študijski dnevi Draga pa so namenjeni tudi razmisleku o tem, kako lahko tehnološki pripomočki prispevajo k ohranjanju jezika, kulture in spomina ter kako lahko pomagajo povezovati Slovence po svetu.

»Naj bodo stiki tudi realni«

Ob predsedniku so občinstvo pozdravili tudi gostje. Med njimi je bila Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je izpostavila tako pasti kot priložnosti, ki jih prinaša tehnologija. »Tehnologija lahko krepi našo narodno zavest in ljubezen do naše domovine, obenem povezuje mlade, ki hodijo v svet novim izkušnjam naproti,« je tudi povedala. Obenem je opozorila, da tehnologija ne more nadomestiti realnega stika s sočlovekom. »Ne pozabimo: tehnologija nas ne razbremenjuje številnih opravil, da bi imeli več časa za tehnologijo, temveč da bi imeli več časa drug za drugega,« je poudarila.

Danes se bodo študijski dnevi Draga v parku Finžgarjevega doma na Opčinah nadaljevali z okroglo mizo Umetna inteligenca - motor epohalnih sprememb, ki bo ob 16.30. Sodelovali bodo Andrej Flogie, Marko Grobelnik in Jan Macarol.