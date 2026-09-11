Prvi kamen na poti čiste energije

Postavitev temeljnega kamna v kamnolomu zveni nekoliko hudomušno, pa vendar označuje tokrat začetek izvedbene faze projekta Green Energy, ene od glavnih naložb, ki jih je v zadnjih letih načrtoval bazovski sinhrotron Elettra, in bo prispevala k okrepitvi energetske trajnosti raziskovalne infrastrukture, ki združuje tisoče raziskovalcev iz več kot petdesetih držav. S skupno naložbo v višini približno 26,5 milijona evrov projekt predvideva izgradnjo v nekdanjem kamnolomu Scoria nad Borštom fotovoltaične oz. sončne elektrarne z močjo 8,8 megavatov, sestavljene iz 13.000 visoko učinkovitih sončnih modulov, ki bodo letno proizvedli več kot 11.600 megavatnih ur energije. Ta bo prek 4,2 km dolgega podzemnega kabelskega voda pokrila približno 25 odstotkov energijskih potreb raziskovalnega centra. Sporazum o nameri so leta 2024 podpisali Dežela FJK, občini Trst in Dolina ter Elettra, dopoldne so projekt predstavili na krajši slovesnosti v kamnolomu.

»Velike raziskovalne infrastrukture, kot sta pospeševalnik Elettra 2.0 in laser Fermi, za delovanje potrebujejo zelo velike količine energije, ki mora biti neprekinjena in zanesljiva. Kriza, ki se je začela leta 2002 z izjemnim dvigom stroškov energije, nas je postavila v težave. Prisiljeni smo bili zmanjšati delovanje infrastrukture in posledično omejiti možnosti dostopa mednarodni znanstveni skupnosti. Tudi nepričakovano težavo pa znamo raziskovalci spremeniti v izziv,« je včeraj usmeritev v obnovljive vire energije zaupal Giovanni Comelli, predsednik in glavni izvršni direktor sinhrotrona Elettra. Projekt je od preproste fotovoltaične elektrarne pridobil veliko širši obseg, saj združuje proizvodnjo energije, znanstvene raziskave, okoljsko sanacijo in valorizacijo ozemlja.

Da vrača načrt dostojanstvo območju, je poudaril dolinski župan Aleksander Coretti. »Skalnati greben bo postal vir čiste energije. Danes moramo spodbujati modele energetske samozadostnosti in uvajati obnovljive vire energije, pri čemer morata znanstvena inovativnost in varstvo okolja hoditi vzporedno in se celo med seboj dopolnjevati.« Napovedane ministrice za univerzo in raziskovanje Anne Marie Bernini ni bilo, je pa namesto nje pozdravil generalni sekretar ministrstva Marco Mancini; ministrstvo je v projekt vložilo 21 milijonov evrov. »Kamnolom, ki je nekoč zagotavljal gradbeni material, bo zdaj zagotavljal energijo za raziskovanje.