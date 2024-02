Žarišča kulture predstavlja iz mišje perspektive

Niz dogodkov, ki jih prirejajo v občinskem avditoriju ob dnevu slovenske kulture, se je v ponedeljek začel z odprtjem razstave Žarišča slovenske kulture Marka Vogriča, predsednika fotografskega kluba Fotoklub 75. Razstavljene fotografije je posnel s tehniko camere obscure in iz »mišje perspektive«, kot jo je poimenoval sam Vogrič. V njih pa so prikazani ob tržaškem Narodnem domu in goriškem Trgovskem domu slovenska šola v Romjanu in ronški vrtec, občinska stavba in knjižnica ter sedež kulturnega društva Jadro v Ronkah.

»Teden kulturnih dogodkov prirejamo, ker je pomembno, da se med seboj spoznavamo in nekaj delimo,« je na odprtju pozdravila ronška odbornica za jezikovne manjšine Monica Carta, ki je tudi izrazila prepričanje, da je »moč v povezovanju različnih skupnosti in kultur. Tako se bodo v sklopu niza Slo(ve) Ronke - Odsev identitet, ki ga občina prireja v sodelovanju s slovenskim jezikovnim uradom, kulturnim uradom in občinsko knjižnico, v ronškem avditoriju do petka, 9. februarja, predstavila ronška in druga slovenska društva. V četrtek, 15. februarja, bo niz sklenil večer v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici.

Prvi večer v ronškem avditoriju sta vodili organizatorki dogodkov Veronika Mikulin in Zora Černic. Zapel je moški pevski zbor Franc Zgonik iz Branika. Fotografije bodo na ogled do sobote, 2. marca.

Rad ustvarja brez objektiva

»Kot fotoklub smo počaščeni, da nas je občina povabila k sodelovanju. Želeli smo predstaviti nekaj enovitega, pa tudi posebnega. Fotografije, ki jih razstavljamo, so bile posnete s camero obscuro, to se pravi z napravo, sestavljeno iz škatle, ki ima na enem koncu majhno luknjico, skozi katero vstopa svetloba. To je aparat, ki nima objektiva, tehnika pa ima svoje vrline, kot so globinske ostrine in zanimivi odtenki,« je na predstavitvi razložil Vogrič. Pojasnil je tudi, da si je besedno zvezo iz »mišje perspektive« zamislil za fotografije, v katerih v ospredje postavlja odtok, ki jim daje grafično podobo, v ozadje pa glavni del slike. »Kot, da bi miška kukala iz luknje in gledala vse naokoli,« je še pojasnil fotograf.

Marko Vogrič pretežno ustvarja ravno v črno-beli analogni tehniki s camero obscuro, preizkuša pa se tudi v drugih nekonvencionalnih tehnikah. Sodeloval je na številnih razstavah in natečajih, s fotografijami je opremil razne publikacije. V Fotoklub skupino 75 se je včlanil v osemdesetih letih.

Kulturni niz se nadaljuje

Danes, 7. februarja, ob 18.30 bosta v avditoriju svoje delovanje predstavili društvi Jadro in Tržič. Nastopil bo tudi zbor četrtih razredov OŠ Ljubke Šorli. Naslednjega dne ob isti uri bo na sporedu pogovor Identite na mejah s psihiatrom in psihoanalitikom Pavlom Fondo in Martinom Lissiachom. Sledila bo glasbena točka zborovskega društva Rilke. V petek ob 17. uri prireja Združenje staršev Romjan ustvarjalno delavnico za otroke, ob 20. uri bo nastopil Mešani pevski zbor Ensemble Romjan. V četrtek, 15. februarja, bo v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici predstavitev knjige Jerneja Ščeka, z avtorjem se bo pogovarjala Antje Gruden.