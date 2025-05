Zaščitili bi napis W L’Italia na Sabotinu

Stranka Bratje Italije bo na pobudo senatorke Francesce Tubetti vložila predlog zakona, katerega cilj je »zaščita dediščine hladne vojne na Sabotinu«. Kot je pojasnila senatorka, gre za zaščito napisa W L’Italia (Živela Italija) in tribarvnih luči na omenjeni vzpetini. Predstavitve predloga zakona se je poleg Chiare Gatta in Francesca Del Sordija, ki v občinskem odboru zastopata stranko premierke Giorgie Meloni, udeležil tudi župan Rodolfo Ziberna, ki je ocenil, da predlog ni uperjen »proti nekomu, ampak želi le pripovedovati zgodovino tega območja: brez tragedij 20. stoletja Gorica in Nova Gorica danes ne bi bili Evropska prestolnica kulture«.

Predlog zakona je sestavljen iz štirih členov, na podlagi katerih bi obrambno ministrstvo ob zapuščini prve svetovne vojne na Sabotinu moralo zaščititi tudi dediščino hladne vojne na njem. »Po letu 1947 sta tako Italija kot Jugoslavija želeli zaznamovati svoje ozemlje z napisom, ki bi bil viden tudi z velike razdalje. Iz kamnov, nabranih v neposredni okolici, sta se tako pojavila napisa W L’Italia pod italijansko stražnico in Naš Tito tik ob mejni črti. Po podpisu Osimskega sporazuma 10. novembra 1975 in z njim povezanim premikom meje so napis Naš Tito jugoslovanski brigadirji premaknili na pobočje pod Sv. Valentinom,« so Gianluca Badoglio, Mario Muto in Walther Olmi zapisali v knjigi Skrivnostni Sabotin, ki je izšla v samozaložbi Bogdana Potokarja leta 2016. V knjigi je objavljena tudi fotografija, ki je bila posneta 20. junija 1984. Na njej je mogoče jasno opaziti italijanski napis, medtem ko je jugoslovanski komaj še viden, saj je bil šest let pred tem opušcen in na novo postavljen na drugem mestu.