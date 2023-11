Zasebniki lahko pobirajo naplavljeni les s tržiških plaž

Prizadevajo si, da bi s pomočjo zasebnikov čim prej očistili plaže, na katere so visoka plimovanja iz zadnjih dni naplavila ogromno količino lesa.

V petek je tržiška županja Anna Cisint podpisala odredbo, ki omogoča občanom, da pobirajo in odnašajo naplavljeni les s plaž na ozemlju tržiške občine.

V Marini Novi in Marini Julii se je v zadnjih dneh nabralo kar nekaj hlodov in vej, ki jih morajo zasebniki pobirati take, kot so, saj je prepovedano njihovo žaganje oz. klanje. Da bosta pobiranje in odvoz naplavljenega lesa potekala v skladu s priporočili tržiške občine, bodo preverjali mestni policisti.