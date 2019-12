Zasegli pol kilograma »trave«

Goriški karabinjerji so prejšnjo sredo za pregled ustavili kombi, ki ga je upravljal petdesetletni domačin R.L.; v notranjosti vozila so našli posodo s 50 grami marihuane. Po zasegu snovi so opravili hišno preiskavo v stanovanju moškega v mestu in zatem še na domu njegove partnerice v Ločniku, kjer so našli še približno 450 gramov »trave«. Po zasegu vse snovi so moškega aretirali zaradi posedovanja opojnih substanc, medtem ko so njegovo partnerico ovadili. Na goriškem sodišču so potrdili pripor in hkrati izpustili moškega na prostost; R.L. sicer v pričakovanju na nadaljevanje sodnega postopka ne sme zapustiti goriške občine in v nočnih urah mora ostati v svojem stanovanju.