Ženski pred velikim izzivom starševstva

Alice Douard je enainštiridesetletna režiserka in scenaristka, rojena v Bordeauxu, ki je pri realizaciji svojega filmskega prvenca poiskala navdih pri sami sebi in se pogumno izpostavila v prvi osebi. Pripoved je osredotočena na izkušnji queer oseb, ki se odločijo, da si bodo ustvarile družino. Tako se leta 2014 sveže poročeni pariški par, Céline in Nadia, spopada z zapletenim postopkom umetne oploditve, ko ta v Franciji še ni bila dovoljena za lezbične pare. Istočasno pa se film zaustavlja tudi pri birokratskih zahtevah glede enostranske posvojitve otrok.

Rezultat tako osebne izkušnje je zabavna in hkrati ganljiva pripoved o materinstvu, ki je na lanskem festivalu v Cannesu požela dober uspeh.

Céline je v filmu temnolaso dekle, ki pričakuje prvorojenko, pa čeprav v resnici ni ona noseča. Čez tri mesece bo njena žena Nadia končno rodila njuno hčerko. Mladi ženski sta se poročili pred nedavnim, ko je v Franciji, kjer živita, stopil v veljavo zakon Taubira, ki ureja istospolne zveze. Kmalu nato sta se odpravili na Dansko in tam je Nadia s pomočjo umetne oploditve zanosila. Vnaprej je zmenjeno, da bo Céline deklico takoj po rojstvu posvojila in pripomogla k uresničitvi njunih sanj: prave družine. Življenjski sopotnici sta se odločili, da bo prva rodila Nadia, ker je že dopolnila sedemintrideset let, medtem ko bo mlajša Céline lahko to storila tudi kasneje.

Pričakovanje starševstva pa ženski kljub začetnemu izrednemu navdušenju naposled oddalji, saj se Céline v določenem trenutku počuti postavljeno na rob, ker Nadia posveča vse svoje energije nosečnosti. Izkušnji, ki je seveda partnerka ne doživlja tako kot ona. Tudi birokratska plat posvojitve bo od Céline zahtevala kar nekaj truda, saj bo sodišču morala predložiti petnajst pisem, s katerimi mora dokazati, da bo tudi sama kos vzgoji otroka.

Obe imata za sabo dokaj zahtevni družinski izkušnji, ki sta ju zelo zaznamovali, kar seveda nikakor ne pomaga.

Film ob navidez zelo enostavnem opisu vsakdana sega v resnici veliko dlje, saj se dotika dvomov in težav, ki tarejo večino bodočih staršev.

Love letters

Država: Francija 2025

Režija: Alice Douard

Igrajo: Ella Rumpf, Monia Chokri in Noémi Lvovsky