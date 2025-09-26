Zaživela tudi devetnajsta Brezmejna vas

Na čezmejnem Trgu Evrope / Transalpina sta danes goriški župan Rodolfo Ziberna in novogoriški župan Samo Turel z ministrico RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić slovesno odprla devetnajsto, t.i. Brezmejno vas. »Naša regija je že stoletja prepletena z zgodbami ljudi, okusov in tradicij, ki ne poznajo meja. Prav kulinarika je tista, ki na najbolj pristen način združuje ljudi – za mizo, ob pogovoru, ob deljenju izkušenj in spominov. V tem duhu Brezmejni okusi ne predstavljajo zgolj kulinaričnega dogodka, temveč platformo za krepitev lokalne identitete, trajnostnega razvoja in čezmejnega sodelovanja. Evropska prestolnica kulture 2025 je tudi priložnost, da pokažemo, kako lahko kultura presega meje – ne le geografske, temveč tudi miselne,« je dejala ministrica.

Župana prve čezmejne Evropske prestolnice kulture sta se po odprtju tudi pomerila v pripravi dveh tipičnih jedi. Goriški župan se je preizkusil v pripravi idrijskih žlikrofov, novogoriški prvi občan pa je pripravil krožnik karnijskih cjarsonov. Prva je jedi pokusila ministrica Čalušić.

Svoje dobrote in druge izdelke v okviru Brezmejnih okusov na skupnem trgu ponujajo predstavniki sedanjih ali bodočih Evropskih prestolnic kulture, med temi so mesta Chemnitz, Trenčín, Oulu in Češke Budějovice. Na voljo so tudi vina društva Senza meja, v okviru projekta GO! Pasta pa cjarsoni iz Karnije in idrijski žlikrofi. Točili bodo piva pivovarne Reservoir Dogs. Ponujajo tudi izbor pridelkov in vin iz Vipavske doline, Brd in Krasa. Stojnice bodo obratovale do nedelje med 12. in 20. uro. Zvečer pa bodo ob EPICentru priredili koncerte. Danes bo ob 20. uri na sporedu koncert skupine Elevators z Big band RTV Slovenija, jutri pa od 19. ure dalje koncert Magnifica z bendom, sledil bo nastop Gong Orchestra z Balkan Boys, medtem ko bo v nedeljo koncert Big banda Nova z gosti.