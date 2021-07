Od 23. do 29. julija bo v Gorici potekal 40. mednarodni filmski festival Sergio Amidei. Tema jubilejne izvedbe je memorandum. Bogat program 40 filmskih del bodo letos predvajali v Kinemaxovih kinodvoranah in na Travniku, kjer bodo na platnu sredi trga zavrteli vse večerne filme.

Organizatorji festivala že odštevajo dneve do prvih projekcij: v sredo, 21. julija, bodo začeli z opremljanjem zunanjega prostora na Travniku, ki bo 29. julija tudi prizorišče podelitve nagrade za najboljši scenarij. Zanjo se letos poteguje sedem filmov: Un altro giro režiserja Thomasa Vinterberga, ki je scenarij napisal s Tobiasom Lindholmom, Il cattivo poeta Gianluce Jodiceja, Est - Dittatura Last Minute Antonia Pisuja, The Father - Nulla è come sembra režiserja Floriana Zellerja, ki se je pod scenarij podpisal s Christopherjem Hamptonom, Miss Marx Susanne Nicchiarelli, Non odiare režiserja Maura Mancinija in Volevo nascondermi, ki ga je zrežiral in napisal Giorgio Diritti skupaj s Tanio Pedroni. Nagrado za življenjski opus bo letos prejel Pupi Avati, ki ga bodo gostili 24. julija, ko bo publiki predstavil svoj zadnji film Lei mi parla ancora. Dobitnica letošnje nagrade za filmsko kulturo pa je Piera Detassis, ustanoviteljica revije Ciak in vodja Akademije italijanskega filma - Nagrade David di Donatello, ki bo prišla v Gorico 28. julija. Projekcija prvega filma je na programu že v petek, 23. julija, ob 10. uri v veliki dvorani goriškega Kinemaxa, kjer bodo predvajali animirani film Versi perversi v okviru niza za otroke Amidei kids. Istega dne bodo predvajali še tri filme: Una gita scolastica in La casa delle finestre che ridono režiserja Pupia Avatia in Il marchese del grillo Maria Monicellija. Prvi film, ki ga bodo zavrteli na Travniku pod milim nebom, pa je delo režiserja Thomasa Vinterberga Un altro giro (Druk). Podroben program predvajanj je na spletni strani edizione.amidei.com/film/.